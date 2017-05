VIDEO: Igralkin oče spoznal 'ljubezen svojega življenja', Goldie Hawn

Kraljica komedij, 71-letna hollywoodska ikona Goldie Hawn, je pokazala, da ima še vedno močan vpliv na moške. Njena soigralka iz prihajajočega filma Snatched, komičarka Amy Schumer, je namreč svojemu očetu pripravila nepozabno presenečenje - pripeljala mu je Goldie, ki jo Gordon Schumer zelo obožuje.

Gordon, ki je zaradi multiple skleroze prikovan na invalidski voziček, je že pred srečanjem točil solze zaradi ganjenosti, da se mu bo uresničila takšna želja.

Amy je na Instagramu objavila posnetek ganljivega srečanja. Ko je videla očetovo reakcijo, se je Amy pošalila: "Moraš se delati, da si kul", on pa je le odvrnil: "Ne morem!". A Gordon ni bil edini, ki so ga preplavila čustva, tudi Goldie ni ostala ravnodušna.

A post shared by @amyschumer on May 2, 2017 at 11:58am PDT

"Moj oče je spoznal ljubezen svojega življenja," je ob posnetek pripisala komičarka.

A post shared by @amyschumer on May 2, 2017 at 1:01pm PDT

Lani je Amy v intervjuju povedala, da se je z očetovo diagnozo soočila, ko je bila stara 12 let in da ta odtlej vpliva na njene zveze.

"Seveda to vpliva na tvojo zvezo. Za vsakega, ki ga spoznam, si rečem: 'Ja, seveda je kul, ampak ali bi ga potiskala v vozičku? Saj veste, ali bi hotela, da on potiska mene?' Tako da sem zelo hitro prišla do te faze. Drugi ljudje se sprašujejo: 'Ali naj greva na počitnice na Havaje?' Jaz pa se sprašujem: 'Ali si želim, da mi ti menjaš mojo vrečko za odvajanje blata?' Spremeni se ti pogled na življenje," je povedala v svojem značilnem tonu.

Amy je sicer na svojega očeta zelo navezana in ga pogosto preseneti s kakšno večjo ali manjšo pozornostjo. Tako mu je na primer lani za božič nazaj kupila kmetijo, na kateri so živeli v njenem otroštvu, a so jo izgubili, ko je oče zaradi svoje bolezni ostal brez denarja.