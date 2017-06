VIDEO: 'Izgubila sem dojenčka, svojega sina pa ne nameravam'

A post shared by Severina Kojic (@severina) on May 6, 2017 at 5:38am PDT

Hrvaška pop zvezdnica Severina Kojić je za oddajo RTL Direkt prvič javno spregovorila o sodni bitki, ki jo z nekdanjim možem, Milanom Popovićem, bije za skrbništvo nad njunim sinom. Sodišče je nedavno izreklo začasni ukrep, da bo poleti Aleksandar večino časa z očetom, z mamo pa zgolj dva tedna. Če bi tako ostalo celo leto, bi to pomenilo, da ga ne bi videla 200 dni na leto.

"Zatajil je sistem. Novinarji so mi štiri leta nenehno ponujali mikrofon, da govorim o tem, a jaz sem govorila samo o glasbi. Mislim, da zdaj ni več čas za molk. Kot vse mame, ki se borijo za svoje otroke, pravim, da so zatajile institucije in da ne opravljajo svojega dela," je dejala.

Pojasnila je, da je vedno delovala po načelu, da je molk zlato, da bi zaščitila svojega otroka, zdaj pa je spoznala, da mora spregovoriti, da bi ga zaščitila.

Ali nima oče enake pravice do skrbništva?

Voditelj jo je povprašal o tem, ali ni pravično, da ima oče enako pravico do skrbništva kot mati. "Ko sem se odločila oditi iz te zveze – in kasneje so mi pojasnili, da sem bila izpostavljena psihičnem trpinčenju – mi je grozil, da mi bo zagrenil življenje. Da bo najel predstavnika, ki bo v medijih grdo govoril o meni. Mislila sem, da je samo jezen, a mi je grozil, da mi bo vzel otroka. Da bi bili dober starš, morate biti dober človek," je odvrnila.

Dodala je, da če govorimo o enakopravnem starševstvu, da potem mora starš sodelovati pri vzgoji otroka. "Do tretjega leta Milan Popović sina ni videl 18 mesecev, na sodišču pa je sam priznal, da je mislil, da moškemu ni treba biti prisoten v prvem letu življenja otroka," je povedala.

Vse dokler niso leta 2015 mediji objavili, da je v zvezi z zdajšnjim možem, Popović naj ne bi imel nobenih stikov s svojim sinom in z njim ni želel preživljati časa. "Moral bi ga poklicati, pa ga ni. Ni ga poklical za ta, ne za prejšnji rojstni dan. Govoriti o skupnem starševstvu in ne sodelovati v njem, to sta dve različni zadevi," je dejala.

"Zamudil je pol Aleksandrovega življenja. Od januarja do maja 2015 ga ni videl, in odšla sem na center za socialno delo v Črnomerec. Uslužbenke so mi rekle, da imam pravico, da mu vzamem skrbništvo, pa sem odvrnila, da nisem takšna oseba," je dejala.

"Zatajil je center za socialno delo"

Dodala je, da se je odločila spregovoriti tudi zaradi vseh mater, ki se jim dogaja podobno, in da je zatajil center za socialno delo. "Milan je v center Černomerec pripeljal gospo, ki je uslužbenkam grozila, da bo postala ministrica in bo poskrbela, da ostanejo brez službe. To dokazujejo tudi papirji," trdi pevka. Papirje naj bi posredovala pristojnim ustanovam. "Uslužbenke centra so samo dvignile roke in mi dejale, da ne morejo storiti ničesar več, ker se nad njimi vrši pritisk."

Pojasnila je tudi, da ob neki priložnosti Popović sina ni želel vrniti 13 dni, zato je poklicala na center za socialno delo, da naj kaj ukrenejo. Odvrnili so ji, naj sama odide po svojega otroka, ker pa je imela pred kratkim umetno oploditev, se ni smela izpostavljati stresu. "On pa mi ni želel vrniti otroka. Ponj je šla moja mama, a ga ni želel izročiti. Morala sem govoriti s policijo in ko mu je ta zagrozila, da bodo zoper njega vložili kazensko prijavo, ga je vrnil. Zaradi stresa sem izgubila otroka, ki sem ga nosila, a svojega sina nimam namena izgubiti," je dejala.

Novinar je Severino vprašal, kje so po njenem mnenju zatajile pristojne institucije, na kar je odgovorila, da je bila socialna služba povsem na Popovićevi strani, da so ga podpirali pri tem, da krši odločitev sodišča ter da ni vrnil otroka, ko bi ga moral. "Prijavila sem jih. Sedem dni po tem pa so sprejeli odločitev, da se skrbništvo deli enakovredno. Do takrat so strokovnjaki in vsi bili soglasni, da je otrok pet let srečno živel z mamo in da naj še naprej živi z mano. Nato pa so name začeli pritiskati z vseh strani, Popović je začel gostovati v različnih oddajah in s tem se je morala moja družina spopadati štiri leta," je dejala.

Sinove fotografije želel prodati za 50.000 evrov

Šlo je tako daleč, da so jo obtožili, da je njen sin anoreksičen in da to ni res, je morala dokazovati na polikliniki. Nato so jo obtožili tudi, da je sporno, da na družbenih omrežjih deli fotografije svojega sina.

"Vse te obtožbe so padle in so bile zavrnjene. Jaz kot mama sem na vsakem koraku ponosna na svojega otroka. Tudi Milan se je z mano kar naprej fotografiral, pa ga takrat to ni motilo," je dejala. Dodala je, da je imela pri rojstvu zaradi svojih let nekaj težav, zato je zdravnik odločil, da naredijo carski rez. "Milan pa je vpil nanje in dejal, da se ne morejo igrati boga. Zato sem morala roditi po naravni poti. Ko pa sem zapustila porodnišnico, je mojemu menedžerju naročil, naj pokliče tabloid in proda sinove slike za 50.000 evrov. Bila sem zgrožena in pojasnila sem mu, da midva nisva Brad Pitt in Angelina Jolie," je dejala.

Novinar jo je še vprašal, ali se boji, da bi ostala brez svojega otroka."Nikoli ne razmišljam tako. Zdaj, ko sem končno spregovorila, ne bom odnehala. Najpomembneje je, da naš premier Andrej Plenković resnično preuči delo socialnega, pravosodnega ter policijskega ministrstva," je še dejala.