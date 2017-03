VIDEO: John Legend dokazal, da je res 'legenda'

38-letni dobitnik oskarja in grammyja, John Legend, je potoval iz Pariza na londonsko železniško postajo St. Pancras. Malo pred prihodom v London je oboževalcem na Twitterju namignil, da ima nekaj za bregom: "Prihajam v London, na postajo St. Pancras. Ali imajo tam še vedno tisti klavir?"

Pevec, ki je nosil plašč in sončna očala, je pristopil h klavirju, ki so ga zavarovali zanj, in pričel igrati. Hitro se je zbrala množica navdušenih ljudi. Zaigral in odpel je več svojih hitov, med drugim tudi uspešnico All of me.

Oglejte si njegov nastop:

Oboževalci so bili nad koncertom navdušeni. "John Legend je dokazal, da si zasluži svoj priimek," je zapisala oboževalka.

Ko je zaključeval svoj 15-minutni nastop, je stopil na klavirsko klopco in pomahal oboževalcem ter se jim priklonil, preden so ga varnostniki hitro pospremili ven.

Kaže, da je John potoval sam, ob njem ni bilo njegove žene Chrissy Teigen, in njune 11-mesečne hčerke Lune.