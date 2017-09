VIDEO: Kate uteži zamenjala z vinom

A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Aug 30, 2017 at 3:10pm PDT

38-letna zvezdnica Kate Hudson je z leti v vse boljši formi, ponaša se z izklesanim telesom, hkrati pa dokazuje, da se za kaj takšnega ni treba podvreči ekstremnim naporom ali dietam. Poudarja, da je ključ v zmernosti in tem, da se v procesu zabavaš.

To je novopečena kratkolaska, ki si je dolge svetle lase pobrila za vlogo v filmu, ki ga je napisala in režirala pevka Sia, pokazala tudi z objavo na Instagramu. Objavila je namreč posnetek, na katerem je pri vadbi uteži zamenjala s steklenicama vina.

Kate želi motivirati ženske, da postanejo aktivne, a na zabaven način, in s to objavo ji je to še posebej uspelo. "Včasih si moraš stvari trdo prislužiti!" je pripisala pod objavo, s čimer je med drugim želela sporočiti, da nič ni narobe s kozarcem vina, a si ga je treba prej z aktivnim in zdravim življenjem prislužiti.

Posnetek je sicer nastal, ko je bila Kate na počitnicah v Grčiji, s čimer je pokazala, da tudi na dopustu ne pozabi na telovadbo in da za to ne potrebuje telovadnice, temveč si lahko pomaga s tistim, kar je na oddihu vedno na voljo.

In tudi njena osebna trenerka Nicole Stuart zagovarja tak pristop - na posnetku jo vidimo, da med dajanjem vadbenih napotkov tudi sama v rokah drži kozarec vina. "Dober opomnik, da stvari ne smemo jemati preveč resno. In tudi – samo zaradi tega, ker telovadite, ne pomeni, da si ne morete privoščiti kozarca vina. Ključ je v zmernosti," je pojasnila na svojem Instagramu.