VIDEO: Kesha se je po štirih težkih letih vrnila na glasbeno sceno

30-letna Kesha se je za štiri leta umaknila iz glasbene scene, saj se je borila z depresijo, tesnobo in motnjami hranjenja. (Foto: Menart Records)

Glasbenica Kesha je po štirih letih izdala novi singel Praying, z njim pa napoveduje izid novega studijskega albuma Rainbow, ki bo njen prvi po petih letih, izšel pa bo 11. avgusta.

Ta album zanjo predstavlja nov začetek. Vsa ta leta, ko se je umaknila iz glasbene scene, je namreč večino časa in energije je posvetila sodnim bitkam. Leta 2013 je namreč proti svojemu producentu Dr. Luku vložila tožbo zaradi spolnega napada ter nadlegovanja, kar je on kategorično zanikal in naslednje leto vrnil udarec in jo tožil zaradi obrekovanja in kršenja pogodbe.

Avgusta lani se je Kesha vdala - umaknila je tožbo, kot razlog pa navedla, da se želi osredotočiti na glasbo. In ne le na glasbo, predvsem se je osredotočala na boj z depresijo in tesnobo. Zdaj je vendarle nazaj in boljša kot kadarkoli.

Ker na sodišču ni dobila zadoščenja, kot kaže, je s svojim producentom "obračunala" v novi pesmi. Napisala je izjemno čustveno ganljivo surovo pesem, za katero sama pravi, da je vanjo vlila "svoja čustva skrajne brezupnosti in depresije".

"Pesem govori o tem, da lahko toliko dozoriš, da čutiš sočutje so nekoga, četudi te je ranil ali prestrašil. Prav tako je pesem o učenju biti ponosen na osebo, katera si, tudi takrat, ko si na tleh in se počutiš osamljeno. In govori tudi o tem, da upaš, da lahko vsi, tudi tisti, ki so te prizadeli, lahko ozdravijo," je dejala.

Če pesem res govori o Dr. Luku, potem namiguje, da je pripravljena, da pusti črno preteklost za sabo, da pusti vse trpljenje, ki ji ga je povzročil, za sabo.

Zdaj se je vrnila z novo pesmijo, s katero želi pomagati tistim, ki bijejo iste bitke, in jim sporočiti, da bo še vse v redu. (Foto: Menart Records)

30-letnica dodaja, da upa, "da bo pesem dosegla vse tiste, ki trpijo, da se bodo zavedali, da ne glede na to, kako slabo je vse skupaj videti zdaj, da bodo to prestali in premagali". "Če imaš na svoji strani ljubezen in resnico, nikoli ne boš poražen. Ne obupaj nad sabo," je dodala.

V videu, ki ga je ob premieri nove pesmi objavila na Twitterju, je svojim oboževalcem dejala: "Vaša podpora, ljubezen in prijaznost so mi pomagali, da sem šla skozi najtežje obdobje svojega življenja."

Pevka razkriva, da se je počutila "resnično depresivno", kakor da nima nobenega razloga za življenje. "Ta pesem govori o tem, kako sem našla mir v dejstvu, da ne morem vsega nadzirati – to, da sem skušala nadzirati vse, me je ubijalo. Pesem govori o učenju tega, da stvari pustiš od sebe in spoznaš, da vesolje upravlja s tvojo usodo, ne ti," je dejala.

Pesem govori o trenutku, ko najdeš košček upanja, ko se vse zdi brezupno. "Govori o tistem trenutku, ko sonce posije izza najtemnejših nevihtnih oblakov, in ustvari čudovito mavrico. Ko spoznaš, da bo s tabo vse v redu, želiš širiti ljubezen. Ne dovolite nikomur, da ukrade vašo srečo," pravi.

"Iz najtembejših trenutkov dobimo največ moči. Bilo je toliko dni, celo mesecev, ko nisem želela iz postelje. Cel dan sem želela spati, in ko sem zaspala, sem imela grozljive more, kjer sem jokala in kričala v temo. Nikoli nisem bila pomirjena, ne podnevi, ne ponoči. A sem se zvekla iz postelje in svoja čustva vzela v studio in iz njih naredila umetnost," je povedala. "V zadnjih letih sem odrasla v močno, neodvisno žensko. Skozi to dolgo potovanje sem spoznala, da sem srečna, ker imam glas, ki mu ljudje prisljuhnejo, in bi ga morala uporabiti za dobro in resnico. Borila sem se s hudo tesnobo in depresijo, vztrajno motnjo hranjenja, in ostalim sranjem ki je del tega, da si človek. Vem, da nisem sama v tej bitki," pravi. "Najti moč, da o teh stvareh spregovoriš, ni lahko, a hočem pomagati drugim, ki preživljajo težke čase," je dodala.

"Ta album sem jaz. Najbolj surova in resnična umetnost, ki sem jo kadarkoli ustvarila. Moje darilo vam je. Upam, da vam je všeč. Hvala, ker niste obupali nad mano," je sklenila.

Poglejte si spot, ki je sicer zelo barvit, a govori tudi o zelo temnih stvareh: