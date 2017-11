VIDEO: Kim nehote izdala, da pričakuje deklico

Kim Kardashian bo dobila deklico. Le kakšno ime ji bo izbrala? (Foto: AP)

Kim Kardashian West je v oddaji Ellen DeGeneres opisovala zabavo pred rojstvom otroka (baby shower), ki jo je priredila konec tedna. Priredila naj bo jo predvsem zaradi štiriletne hčerke North, ki naj bi tako dobila občutek, da "nekaj prihaja" in da bi to razumela. Nato pa je razkrila še nekaj.

"Ljudje so prinesli igrače in darila, in naslednji dan jih je odpirala in rekla: 'Mami, ker sestrice še ni tu, mislim, da moram imeti vse igrače v svoji sobi. Igrala se bom z njimi in se prepričala, da so vse v redu za sestrico'," se je zagovorila.

Ellen pa je nato odvrnila: "Torej je preizkuševalka igrač … in ti si nam ravnokar razkrila, da pričakuješ deklico!"

Ko je Kim spoznala, kaj je storila, se je nasmehnila in potrdila, da čakajo na deklico. "North se tega zelo veseli," je pojasnila in dodala, da je malo težje prepričati njenega bratca Sainta, da je to nekaj dobrega.

Kim in Kanye West sta se za nadomestno materinstvo odločila, ker je Kim pri zadnji nosečnosti doživela težek zaplet, zdravniki pa so ji zato ponovno nosečnost odsvetovali, ker bi utegnila zanjo biti smrtno nevarna.

Po Severu in Svetniku se ljudje sprašujejo, kakšno ime bosta starša izbrala za novo članico družine. A Kim pravi, da tega ne vesta še niti sama in da imata težave z izbiro imena. Zato ji je Ellen "priskočila na pomoč" z generatorjem otroških imen, ki je ponudil tri predloge: Lip Kit-West, Pop West in West West.

Ko je generator ponudil ime Star West, je Kim povedala, da je takšen predlog podala tudi North, a ga sama "ni začutila". "Všeč so mi drugačna imena, a kratka in enostavna za črkovanje, z enim zlogom," je pojasnila.

Kim pa ni želela spregovoriti nič o domnevni nosečnosti sester Kylie in Khloe, in razkrila, da ima družina poseben pakt, ki jih zavezuje, da ne govorijo druga o drugi.