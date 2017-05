VIDEO: Kimmel: Sinček se počuti odlično

A post shared by Miz Hollywood (@mizhollywood) on May 1, 2017 at 10:48pm PDT

"Pred tednom sem imel čustveni govor, ko sem govoril o zdravstvenem stanju svojega sina, zato so se očitno zganili tudi republikanci v senatu in morda naredili kaj v smislu zdravstvenega zavarovanja. Kaj? Vseeno so volili proti!? Moram reči, da gre sinu Billyju zelo dobro. Je, raste, spi, že zna brati ... Hvala vam za vse donacije centralni bolnišnici v Los Angelesu," je ob začetku svoje oddaje povedal voditelj Jimmy Kimmel.



Kimmel je nato pokomentiral nekaj medijskih objav, ki so pravzaprav pripravili pravi pogrom in ogorčeno o njem pisali, da je "poln obscenih laži o otroški bolnišnični negi" (The New York Post), "utihni, Jimmy Kimmel, ti elitistični bedak" (The Washington Times), hkrati pa v šali poudaril, da je pravzaprav vesel, da je to postal, ker si je to želel.



"Rad bi se opravičil, da bi morali ameriški otroci imeti bolnišnično nego, to je bilo zares brezčutno. Bilo je žaljivo in upam, da lahko najdete v svojih srcih, da mi oprostite," se je Kimmel posul s pepelom. Nato pa se je o problematiki zdravstva spregovoril še z republikanskim senatorjem Louisiane Billom Cassidyjem.

Celotnemu govoru in pogovoru lahko (v angleščini) prisluhnete v posnetku!