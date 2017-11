VIDEO: Katy in njen nokavt oboževalke z napihljivo žogo

Katy Perry je trenutno na turneji Witness po ZDA. (Foto: AP)

Pevko Katy Perry je na nedavnem koncertu v Salt Lake Cityju očitno nekoliko zaneslo, ko je brcala napihljive žoge med občinstvo, ko je izvajala pesem Roar. Katy je energično skakala po odru v modri lateks opravi, nadobudna oboževalka pa jo je medtem snemala z mobilnim telefonom.

Nastal je zanimiv "viralni" posnetek, saj pokaže, kako jo žoga zadene, telefon zgrmi po tleh, nato pa ga pobere in pokaže, kako njena prijateljica kar ne more priti k sebi zaradi smeha.

"Nisem dojela, da je brcala žoge, dokler nisem ene dobila naravnost v glavo, a takrat je bilo že prepozno. Zadela me je naravnost v obraz in mi zbila telefon iz roke. Bila sem šokirana, nato pa sem se začela histerično smejati. Ljudje okoli mene so me spraševali, ali sem v redu, jaz pa sem se samo smejala. Telefon mi je 'umrl' kmalu zatem, ko pa sem prišla domov in sem ga spet napolnila, sem gledala posnetek in je res smešen," je dogodek opisala oboževalka.

Katy se je nedavno na koncertu v Nashvillu tudi zgodilo, da je zatajil odrski pripomoček, ko je sedela na "planetu Saturnu", ki je ni spustil nazaj na tla. Zato je morala skočiti v množico, a se je na srečo vse dobro izteklo.

Oglejte si posnetek, ko je v Utahu brcala žoge in zadela snemalko!