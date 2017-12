VIDEO: Zvezdnica je zaročena! Poglejte, kako je bila ganjena

Kaley Cuoco in Karl Cook sta skupaj od marca 2016. (Foto: AP)

Zvezdnica serije Veliki pokovci (Big bang theory) Kaley Cuoco si bo za vedno zapomnila svoj 32. rojstni dan, saj ji je njen partner Karl Cook pripravil nepozabno presenečenje, ob katerem ni mogla nehati jokati od sreče. Cook jo je namreč zaprosil, vse skupaj njeno presenečenje ter solze sreče pa ujel na kamero.

Čustven in ganljiv posnetek je delil na družbenih omrežjih. Na njem vidimo, kako zelo presenečena in presrečna je bila Kaley, ki ni mogla nehati jokati. "Zaročena sva," pove v kamero, Karl pa ji odgovori: "Saj sploh še nisi rekla da!" "Da, da, pravim da!," je navdušeno vzklikala.

A post shared by Karl Cook (@mrtankcook) on Nov 30, 2017 at 7:05pm PST

Ob posnetek tega nepozabnega trenutka je zapisal: "Po skoraj dveh letih sem vendarle zbral pogum in jo zaprosil. To je najlepša noč mojega življenja, in mislim, da se da iz posnetka sklepati, da tudi njen. Aja, rekla je 'da'."

Cook je delil tudi fotografijo prekrasnega prstana, ki ga zdaj nosi srečnica Kaley.

A post shared by Karl Cook (@mrtankcook) on Nov 30, 2017 at 7:30pm PST

Sicer zanjo to ni prvič, saj je bila eno leto poročena s tenisačem Ryanom Sweetingom, a viri pravijo, da je tokrat drugače. "To je najboljša zveza, v kateri je kdajkoli bila. Preprosto deluje. Imata veliko skupnega in razumeta drug

drugega," je povedal vir in dodal, da Kaley obožuje zaročencev smisel za humor ter občutek, da iz nje uspe privabiti le najboljše. "Popolnoma mu zaupa in po tem, ko je bila v preteklosti že ranjena, zelo ceni njegovo pristnost. Povsem sta zaljubljena in srečna skupaj," je dodal.

Ta njuna globoka in neizmerna ljubezen žari tudi iz posnetka, ki ga je na koncu nepozabnega večera posnel srečni zaročenec. Objeta sta plesala na trenutno najbolj priljubljeno pesem zaljubljencev Perect Eda Sheerana, in si izpovedovala ljubezen ter se poljubljala. Zares popolno, lepše res ne bi moglo biti.