VIDEO: Madonna ponosna na svoji posvojenki

58-letna pop ikona Madonna je na svoj Instagram naložila kratek posnetek svojih pred kratkim posvojenih štiriletnih dvojčic, Stelle in Esther, ki, oblečeni v enaki pižami, ob klavirski spremljavi pojeta otroško pesmico Oh, kako je to hudo (Twinkle, Twinkle, Little Star). Maddona je ob posnetku pripisala: "Malo nočne glasbe ...".

A post shared by Madonna (@madonna) on Feb 18, 2017 at 5:50pm PST

Pred dobrim tednom je pevka tudi uradno potrdila, da je posvojila dvojčici iz afriškega Malavija. Takrat je dejala, da je presrečna, da sta Stella in Esther zdaj del njene družine. Pojasnila je, da je njuna biološka mati umrla kmalu po njunem rojstvu, njun biološki oče pa ne more skrbeti za vseh svojih sedem otrok.

Madonna je pred tem iz Malavija posvojila tudi zdaj 11-letnega Davida Bando in zdaj šestletno Mercy James.