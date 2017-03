VIDEO: Malček ni bil navdušen ob srečanju z britansko kraljico

2-letni Alfie Lun je predal šopek kraljici Elizabeti II., a potem ni imel prav dosti potrpljenja ... (Foto: AP)

Kraljica Elizabeta II. se je v Londonu udeležila odkritja spominskega obeležja v čast vojakom in civilistom, ki so služili med Zalivsko vojno ter v Iraku in Afganistanu, ko je jo s šopkom v družbi svoje mamice, vojakinje, pričakal tudi 2-letni Alfie Lun.



Ta bi moral kraljici predati šopek, a se je skušal izmuzniti iz naročja in si utreti pot drugam. Kraljica se je ob njegovi trmi samo malce namuznila, najbrž ima nekaj izkušenj tudi s 3-letnim vnukom Georgom.



Posnetek malce nerodne situacije za mamico malega Alfieja si oglejte v posnetku!