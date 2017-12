VIDEO: Mali panda pogumno nad prvo damo Francije

Francoska prva dama Brigitte Macron je sicer dejala, da se ne počuti kot prva dama, a dolžnosti vseeno opravlja zavzeto in z nasmehom. Ko je pred kratkim Francija iz Kitajske prejela pando, so poprosili prvo damo, da prisostvuje na slavnostnem dogodku, na katerem so štirimesečnemu samčku dali ime, poimenovali so ga Yuan Meng, ki ga lahko grobo prevedemo kot 'uresničitev sanj' oziroma 'uresničitev želje'.

A mali panda je hitro pokazal, da ni samo majhna, nebogljena in prikupna kosmata kepa. Ko se mu je približala prva dama, da ga poboža, je mali nagajivec pokazal, da mu to nikakor ni všeč– proti prvi dami je skočil in prikupno 'zarjovel'.