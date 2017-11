VIDEO: Sredi oddaje zajokal zaradi smrti mame, ob nastopu Taylor Swift pa se je strl

Komični voditelj oddaje Tonight Show Jimmy Fallon je prejšnji teden odpovedal svoje oddaje, ki so sicer na sporedu vsak dan, od ponedeljka do petka, saj mu je umrla mama. Zdaj pa se je vrnil in v oddaji pojasnil: "Kot veste, je moja mama Gloria umrla, zato sem odpovedal oddaje, da sem lahko bil z družino in opravil potrebne obveznosti. Ona je bila moje najboljše občinstvo. On je bila tista, ki sem jo vedno želel nasmejati, bila je goreča oboževalka te oddaje in vsega, kar sem počel," je povedal, nato pa so ga premagale solze.

"Ko sva bila s sestro majhna, naju je s sabo vozila v trgovino in naju držala za roke. Trikrat je stisnila mojo dlan in rekla 'Rada te imam' in jaz sem stisnil njeno in dejal 'Tudi jaz te imam rad'. Prejšnji teden sem bil v bolnišnici, stal sem ob njeni strani. Prijel sem jo za dlan in jo stisnil ter dejal 'Rad te imam'," je povedal in nakazal, da mu tokrat stiska ni vrnila. "Takrat sem vedel, da smo v težavah," je pojasnil, pri tem pa so ga premagovala čustva.

V solzah se je oboževalcem zahvalil za podporo. "Tako sem hvaležen, da lahko to počnem vsak večer in zelo cenim vso vašo podporo, ki jo je prejela moja družina. Še naprej se bomo trudili, da bomo na svet prinašali življenje in smeh. Hvala, da nas gledate. Hvala, da meni in moji družini pomagate, da si bomo opomogli od izgube. Mama, nikdar se ne bom nehal truditi, da te nasmejim. Rad te imam," je dejal, pri tem pa napravil gesto stiska roke.

Kasneje je v oddaji z novo pesmijo New Year's Day nastopila Taylor Swift, v njej pa med drugim poje: "Na zadnjem sedežu taksija si trikrat stisnil mojo dlan", kar ni bilo načrtovano, niti ni pevka spreminjala teksta, temveč je besedilo takšno že v originalu. Se je pa neverjetno poklopilo.

Po oddaji je Questlove, bobnar skupine, ki v oddaji skrbi za živo glasbo, tvitnil: "Šele zdaj sem spoznal, da Taylor ni spremenila besedila pesmi za današnji nastop. Ampak se te besede povsem ujemajo z Jimmyjevimi. Uau. Takšnih stvari ne moreš načrtovati."

Questlove je tudi potrdil, da je bil nastop popzvezdnice presenečenje tudi za vse sodelujoče pri oddaji, kar se je zgodilo prvič, odkar oddajo vodi Fallon. Po koncu oddaje je producent oddaje Mike DiCenzo povedal več o tem:"Bil je resnično težek dan za vse osebje oddaje. Mnogi smo poznali njegovo mamo, in bila je najboljša. Najboljša. Oboževala je oddajo, vse nas je imela rada in najbolj je imela rada Jimmyja. Vsak dan sta se pogovarjala po telefonu. Kakor pravi Jimmy, je bila njegova največja oboževalka. In Jimmy ni samo naš šef, on je član naše družine. Radi ga imamo. Zato smo bili prejšnji teden strti, in tudi danes sočustvujemo z njim."

Dodal je, da je prepričan, da je bila ta oddaja zanj posebno težka: "Dejstvo, da je prišel in normalno odvodil oddajo, kaže, kako zelo močen je. A za mizo si slišal, kako se mu lomi glas. Njegove besede o mami so bile čudovite. Jokal sem. Vsi smo. Nikomur od nas ni povedal zgodbe iz otroštva, ko stisnil mamino dlan, in kako jo je stisnil zdaj v bolnici."

Ni bilo planirano, da Taylor nastopi v oddaji, a ker so želeli za Jimmyja storiti nekaj posebnega, so se v hipu odločili, da jo zadnji trenutek vprašajo, ker je bila v mestu in snemala drugo priljubljeno oddajo Saturday Night Live. "Brez oklevanja je privolila. Odpela je pesem New Year's Day. Nihče je prej ni slišal. Nato pa nenadoma zapoje 'trikrat si stisnil mojo dlan'. Ostal sem brez sape. Mislim, da so vsi v publiki začeli hlipati," je povedal.

Dodal je, da je videl, kako si Jimmy za mizo z robcem briše solze. "To je čudovito naključje in čudovit nastop. ’Oklepaj se spominov, oni se bodo oklepali tebe’, je pela. Njun objem po koncu pesmi je bil nabit s pristnimi čustvi. Taylor je naredila nekaj prečudovitega za Jimmyja in napo oddajo in večno bomo hvaležni," je dejal.