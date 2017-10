VIDEO: Med streli zbežal z odra: 'Bilo je neopisljivo grozljivo'

Med koncertom 40-letnega country zvezdnika Jasona Aldeana se je odvil najhujši strelski napad v zgodovini ZDA. (Foto: AP)

Na festivalu country glasbe v Las Vegasu se je med koncertom enega največjih country zvezdnikov, Jasona Aldeana, odvil najhujši strelski napad v zgodovini Združenih držav Amerike. Kmalu po začetku njegovega koncerta so odjeknili streli. Pevec jih sprva ni slišal, nato pa je moral z ekipo zbežati z odra.

40-letni zvezdnik se je kmalu po napadu, v katerem je napadalec ubil vsaj 50 ljudi, 200 pa ranil, v čustvenem zapisu odzval na družbenih omrežjih.

Objavil je fotografijo mesta z napisom "Molite za Las Vegas". "Današnji večer je bil neopisljivo grozljiv. Še vedno ne vem, kaj naj rečem, a vsem sporočam, da smo z ekipo varni," je zapisal.

A post shared by Jason Aldean (@jasonaldean) on Oct 2, 2017 at 1:17am PDT

"Moje misli in molitve so z vsemi, ki jih je tragedija prizadela. Moje srce se lomi ob misli, da se je kaj takšnega zgodilo ljudem, ki so se samo prišli zabavat," je dodal in pripisal oznaki "Strtega srca" ter "Ustavite sovraštvo".

Kmalu po streljanju je pevčeva žena Brittany pomirila zvezdnikove oboževalce: "Varni smo. Angeli so nas čuvali. Ni besed, s katerimi bi opisala, kar se je zgodilo … grozljivo." "Molim za vse," je sklenila.

Oboroženi policisti so 64-letnega Stephena Paddocka, ki naj bi deloval sam, že ubili, motiv za napad ni znan.