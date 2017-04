VIDEO: Ne more je pozabiti

Lewis Hamilton in Nicole Scherzinger sta bila z vmesnimi premori par osem let, razšla sta se leta 2015. (Foto: AP)

Večkratni svetovni prvak v Formuli 1 Lewis Hamilton je ta konec tedna preživel na dirki v Bahrajnu, a je bil z mislimi povsem drugje. Zaneslo ga je v čas, ko sta bila s pop zvezdnico Nicole Scherzinger par. Lewis in Nicole sta bila s premori skupaj osem let, od leta 2007 do 2015.

Na Instagramu je 32-letni dirkač objavil posnetek, ko posluša hit njene skupine Pussycat Dolls StickWitU in se spominja lepih časov s svojim nekdanjim dekletom. "To mi je včasih pela Nicole. Čudovita pesem. Lepi časi," je pripisal. Videti je, da ga je posnetek zelo ganil in se ga globoko dotaknil:



#lewishamilton #socialmedia A post shared by lewishamiltonteamlh (@lewishamiltonteamlh) on Apr 15, 2017 at 12:01pm PDT

Oktobra lani je Nicole dejala: "Mislim, da je povsem naravno, ko se ljudje razidejo in gre vsak svojo pot. Moraš se vesti odraslo in vedno drugemu želeti srečo, uspeh in ljubezen, in to iskreno, in jaz to počnem." Ko so jo vprašali, ali še vedno ohranjata stike, je iskreno povedala: "Niti ne. Mislim, da je najboljši dirkač po Ayrtonu Senni. Želim mu samo srečo in uspeh."

Pevka je sicer od julija lani v zvezi s 25-letnim ruskim tenisačem Grigorjem Dimitrovim, Lewisa pa so povezovali z več različnimi dekleti, nazadnje z Winne Harlow. A očitno mu še ni uspelo povsem preboleti zveze z Nicole.