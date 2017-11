VIDEO: Ne moreta drug brez drugega: ljubezen si izkazujeta še med kuhanjem!

Mlada zaljubljenca Brooklyn Beckham in Chloë Grace Moretz si na različne načine izkazujeta ljubezen, ki je po letu premora očitno bolj vroča in globlja kot kdajkoli. Pred kratkim so ju v objektive ujeli med sprehajanjem po newyorških ulicah, v oči pa sta padla ujemajoča zlata prstana, ki ju krasijo začetnice drug drugega. Odkar sta obudila zvezo, sta neločljiva, a kljub govoricam o zaroki naj bi tokrat zvezo razvijala počasi.

Pred dnevi sta navdušila tudi z izbiro ujemajoče garderobe, ko sta na vip dogodku nosila jeans jakni. "Počutila sva se kot Britney Spears in Justin Timberlake."

Jasno pa je, da ne moreta drug brez drugega. "Ne potrebujeva ničesar drugega kot da sva v družbi drug drugega, ko sva le lahko," je dejala Chloe. Tako 18-letni Brooklyn 20-letno Chloe pogosto obišče tudi na snemanju, ljubezen pa si na različne načine izkazujeta tudi na družbenih omrežjih.

Zdaj je mladi Beckham ljubezen prelil tudi v pesem in jo izrazil s prav posebno koreografijo. Svojo izbranko je zabaval z izvedbo pesmi Baby, this has been amazing (Draga, tole je čudovito) - in vse to ob kuhanju. Ni kaj, obvlada! Njegovi spretni gibi so 20-letnico več kot navdušili, saj se je ves čas hihitala in se trudila ovekovečiti zabavne poteze svojega izbranca.

Čeprav eno leto nista bila par, igralka pravi, da je zdaj, kot da tega leta ni bilo. "Izbrala sva drug drugega. Vrnila sva se in je, kot da ne bi bila nič časa narazen," je povedala.

Parček je zvezo pričel že leta 2014, pa se vmes že dvakrat razšel. Jima bo v tretje uspelo?