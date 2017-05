VIDEO: 'Nisem Evans, Hemsworth ali Pratt'

Igralca Chrisa Pinea pogosto zamenjujejo z drugimi "hollywoodskimi Chrisi". "Mislim, da se to dogaja, ker vam je vsem ime Chris in ste vsi nekako zanemarjeni, nosite razcapana oblačila, ki so oprijeta samo tam, kjer imate mišice, in nosite zapestnice z lesenimi biseri z Balija," mu je pojasnila igralka Kate McKinnon.