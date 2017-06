VIDEO: Nov posnetek bosega Woodsa po aretaciji na policijski postaji

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Na novem skoraj 11-minutnem posnetku, ki ga je objavila floridska policija, lahko vidimo, kako se mora golfist Tiger Woods identificirati s polnim imenom, stati na določeni točki, sicer pa je bos in popolnoma zmeden po aretaciji. Policija je sicer obelodanila 98 minut posnetkov njegove aretacije in po njej, ko so ga v zgodnjih jutranjih ponedeljkovih urah našli spečega za volanom.

Najprej so naredili teste treznosti kar na cesti, ko je moral hoditi po črti, ki jih ni opravil, saj je deloval omamljeno in dezorientirano. Nato so ga privedli na postajo, kjer v tokratnem posnetku lahko vidimo, da mu je preizkus alkoholiziranosti nekajkrat pokazal nič cela nič. Woods, kot je povedal tudi pozneje v izjavi, ni bil pod vplivom alkohola, temveč pod vplivom zdravil na recept zaradi nedavne operacije hrbta.

Oglejte si odlomke posnetka z Woodsem na policijski postaji!