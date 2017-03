VIDEO: Presenečenje na koncertu pevke Adele – zaroka na odru

Našli ste svojo sorodno dušo, sedaj pa ste se odločili za naslednji pomemben korak – zaroko ... in vsak si želi narediti ta trenutek popoln. Nekateri svojo izbranko odpeljejo na njun poseben in romantični kraj, nekateri to naredijo v krogu družine, nekateri pa se odločijo, da bodo veliko vprašanje zastavili kar na koncertu.



Tako je storil tudi neki avstralski par. Skupaj sta se odpravila na koncert priljubljene britanske pevke Adele in imela veliko srečo, da ju je pevka povabila kar na oder. Takrat pa je eden od para pokleknil na koleno in svojega ljubljenega vprašal, ali bi se poročil z njim. To pa je bilo veliko presenečenje tudi za pevko, ki je navdušeno vzkliknila, da tudi ona ni vedela za dotični načrt.