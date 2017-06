VIDEO: Schwarzenegger Trumpu: En človek ne more uničiti našega napredka

"En človek ne more uničiti našega napredka, en človek ne more ustaviti naše revolucije s čisto energijo. In en človek ne more iti nazaj v času, samo jaz lahko to naredim. Predsednik Trump je dejal, da se umika iz pariškega podnebnega sporazuma. Moje sporočilo vam, g. predsednik, je, da kot javni uslužbenec in posebej kot predsednik, da je vaša prva in najbolj pomembna odgovornost, da zaščitite ljudi. 200 tisoč ljudi v ZDA umre vsako leto zaradi onesnaženja zraka, polovica naših rek in potokov je preveč onesnaženih za naše zdravje. Ne moremo samo sedeti in storiti nič, medtem kot ljudje zbolevajo in umirajo, posebej če vemo, da obstaja tudi drugačen način. G. predsednik, vem, da ostaja lažji in bolj udoben način, da gledamo nazaj. Veliko ljudem je preteklost, ki jo poznamo, manj strašljiva kot prihodnost, ki je ne poznamo. A nekateri vemo, kako izgleda prihodnost s čisto energijo. In ta ni strašljiva. Videli smo po mestih, v zveznih državah in povsod po svetu. Pravzaprav vemo, da je prihodnost z umazano energijo z astmo, emfizmom in rakom, precej precej bolj strašljiva. Zato, prosim, g. predsednik, izberite prihodnost. Veliki voditelji ne delajo korakov nazaj v preteklost, temveč so usmerjeni naprej k prihodnosti," je v videosporočilu predsedniku Trumpu dobro požugal skoraj 70-letni igralec Arnold Schwarzenegger.

Nato mu je navedel še nekaj primerov, kako je v času, ko je bil guverner Kalifornije naredil vse, da so sprejeli najstrožje okoljevarstvene zakone v ZDA in kako je zdaj Kalifornija prva v ekonomski rasti in prva v varovanju okolja v ZDA. "Varovanje okolja ne bo uničilo naše ekonomije, ravno obratno, spodbudilo jo bo," je bil jasen Arnie.