VIDEO: Shakira pokazala, da je nesporna kraljica v miganju z boki

Shakiro loči slabih dvajset dni do začetka svoje koncertne turneje El Dorado (Zlat), ki jo bo začela s koncertom v Evropi, natančneje v Nemčiji in jo nadaljevala v Severni Ameriki. Trenutno ima predvidenih 36 koncertov, turnejo pa bo sklenila 10. februarja v Las Vegasu.

Kolumbijska pevka se že več tednov intenzivno pripravlja na turnejo. Med drugim telovadi pod budnim očesom osebne trenerke Anne Kaiser.

Na družbenih omrežjih svoje oboževalce redno draži s posnetki iz vaj in počasi odstira tančico prihajajoče koncertne turneje, na katero se pripravlja že več tednov. Z oboževalci je delila posnetek z vaje, na katerem poplesava na pesem La Bicicleta, ki jo je posnela z rojakom Carlosom Vivesom. Pod video je zapisala, da jo ob zvokih te pesmi zasrbijo pete. Tako je pokazala, kako odlična je v miganju z boki in da ji seveda nihče ne seže do kolen. Poglejte si spodnji video in se prepričajte sami.