VIDEO: Tako vzhičena, da sta svojo romanco proslavila kar s torto

34-letni Scott Disick in 19-letna Sofia Richie sta zvezo potrdila tudi tam, kjer danes to največ šteje – na Instagramu. Med oddihom v Miamiju je najprej Scott na svojem profilu objavil prikupno fotografijo, na kateri se stiska k Sofii, 19-letnica pa je le malo kasneje je delila podobno fotografijo, na kateri sta pozirala objeta.

Kasneje pa sta v družbi prijateljev uradno oznanitev zveze proslavila kar s torto, na kateri je pisalo "Čestitke, Scott in Sofia!", vse skupaj pa začinila s strastnim poljubom, ki so ga na kamere svojih telefonov ujeli prijatelji in ga delili s svetom.

Njuni prijatelji pravijo, da sta neločljiva in da vsak dan preživita skupaj. Že maja so ju ujeli med uživanjem na luksuzni jahti v francoskem Cannesu in od takrat so bile govorice o njuni romanci vse glasnejše, a sta jih glasno zavračala. Še konec maja je 19-letnica tvitnila: "Samo da veste, s Scottom sva samo prijatelja". Očitno se je prijateljstvo razvilo v ljubezen, zaljubljeni parček pa se je končno odločil to ponosno in pompozno deliti s svetom.

Scott ima sicer iz dolgoletne zveze s Kourtney Kardshian tri otroke, sedemletnega Masona, petletno Penelope in dveletnega Reigna.