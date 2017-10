VIDEO: Takole je prepeval še nekaj dni pred smrtjo

Carpool Karaoke, priljubljen segment zabavne oddaje The Late Late Show, ki jo vodi James Corden, je nedavno odkupil Apple. Poimenovali so ga Carpool Karaoke: The Series in od originala se razlikujejo po tem, da ni več James tisti, ki prepeva z zvezdniki v avtomobilu, temveč je volan prepustil zvezdnikom samim.



Chester Bennington, pevec skupine Linkin Park, ki je umrl 20. julija, je šest dni pred smrtjo s komikom Kenom Jeongom posnel epizodo Carpool Karaoke, ki naj bi jo predvajali oktobra. Zaradi nenadne smrti pevca pa so se producenti odločili, da bodo pred objavo vprašali Chesterjevo družino za dovoljenje.

Družina se je zdaj odločila, da bo dovolila objavo in 23-minutni posnetek so brezplačno objavili na družbenih omrežjih. Na posnetku vidimo nasmejanega pevca, ki skupaj s še dvema članoma zasedbe poje nekatere največje uspešnice, kot so In The End, Numb in Talking to Myself, kot tudi nekaj pesmi od Red Hot Chilli Peppers in Aerosmith.

Chester je umrl v 42. letu starosti. Sodil si je sam, čeprav je bil še pred nekaj dni v snemalnem studiu s svojimi prijatelji videti dobre volje. Pevec, ki je s svojo zasedbo Linkin Park prodal več kot 70 milijonov albumov in osvojil dva grammyja, se je že dolgo časa boril z depresijo.