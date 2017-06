VIDEO: Tiger Woods - policija objavila posnetek testa treznosti

Ameriški golfist Tiger Woods, ki so ga oblasti na Floridi aretirale zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih snovi, se je kmalu po incidentu opravičil javnosti in dejal, da ni užival alkohola. V policijskem poročilu je zapisano, da alkohola niso odkrili, čeprav je bil zvezdnik zelo omotičen in neodziven. Po pisanju tujih medijev, je zvezdnik spal v parkiranem avtomobilu ob cesti, le nekaj kilometrov od doma. Mercedes je bil še vedno prižgan, poleg tega je imel prižgane tudi smernike.

Ko je policija pristopila do Woodsa, je bil zelo slabo odziven, vidno zaspan, njegov govor pa je bil zelo počasen in momljajoč. Na licu mesta je moral opraviti tudi test treznosti, v policijskem poročilu je še zapisano, da je "golfist sodeloval, a je bil izjemno zaspan, kajti komaj je odpiral oči." Zdaj pa je policija objavila tudi celoten postopek, ki so ga izvedli, ko so Woodsa testirali za treznost.