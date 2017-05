VIDEO: V joku razkril, da je sinček prestal operacijo na srcu

JImmy Kimmel in Molly McNearney sta se poročila leta 2013. (Foto: AP)

Komik in voditelj zabavne oddaje Jimmy Kimmel in njegova žena Molly McNearney sta 21. aprila dobila drugega otroka, Williama Billyja Kimmela. A ko je bil star le tri dni, je moral mali Billy prestati operacijo srca.

"Ob rojstvu je bil videti normalno zdrav dojenček," je svoj ganljivi govor začel 49-letni Kimmel, pri tem pa se trudil zadržati solze.

Novopečena starša so napotili v sobo za okrevanje, kjer je bila tudi najina dveletna hčerka Jane, ki je spoznala svojega novega bratca. A le tri ure kasneje je medicinska sestra opazila, da je nekaj narobe z dojenčkom.

"Moja žena je počivala v postelji, zelo pozorna sestra pa je slišala šum na Billyjevem srcu in opazila, da je nekoliko vijoličast. Sestra je dejala, da ne dobiva dovolj kisika v kri, zaradi srca ali pljuč. Bilo je strašljivo, veste – moja žena je bila v sobi za okrevanje, sploh ni vedela, kaj se dogaja," je dejal.

Kirurg je staršema pojasnil, da se je njun sin rodil s prirojeno srčno napako in da je "na levi in desni strani stene njegovega srca luknja".

V ponedeljek zjutraj je Billy uspešno prestal operacijo. "Čez nekaj mesecev bo moral imeti še eno," je pojasnil Kimmel, in dodal, da bo, ko bo starejši, moral prestati še eno.

"Ubogi otrok, ne le, da je dobil slabo srce, dobil je tudi moj obraz," je komik s šalo skušal pregnati žalost.

Šest dni po rojstvu je Billy lahko zapustil bolnišnico.

A post shared by Miz Hollywood (@mizhollywood) on May 1, 2017 at 10:48pm PDT

Kimmel se je družini in prijateljem zahvalil za podporo, zahvalil pa se je tudi Mattu Damonu, s katerim se sicer vedno šalita, da se sovražita. "Vsi moji prijatelji so nas stoodstotno podpirali. Celo ateisti so molili za nas. Ljudje, ki ne verjamejo v boga, so molili k njemu. In, celo izgovorim to težko, a celo tisti prasec Matt Damon je poslal rože," je dejal.

Najprijaznejše besede pa je prihranil za ženo Molly. "Najbolj pa se želim zahvaliti svoji ženi Molly. Najprej – dovolila mi je, da seksam z njo," se je pošalil. "A tudi, ker je bila tako močna, razumna ter pozitivna in ljubeča med to najhujšo nočno moro, ki jo lahko doživi mlada mati. Ne bi si mogel želeti boljše partnerice in tako zelo sem srečen, da imava tega otroka. Po tem pa bom zagotovo poskrbel za vazektomijo," se je še pošalil.

Kimmel ima iz prejšnjega zakona sicer še 23-letnega sina Kevina in 25-letno hči Katie.