VIDEO: Victoria Beckham pokazala svojo zabavno plat

42-letna modna oblikovalka in nekdanja članica dekliške skupine Spice Girls Victoria Beckham je nastopila v zabavni oddaji The Late Late Show, ki jo vodi James Corden.

Ta jo je med drugim povprašal o majici, ki jo je nosila pred kratkim, na njej pa piše "Moda mi je ukradla nasmeh"(Fashion stole my smile).

A post shared by People Magazine (@people) on Mar 30, 2017 at 10:41am PDT

Nekdanja "spajsica" je namreč znana po tem, da se v javnosti nikoli ne smeji in je vedno videti zelo mrka in jezna. Pravzaprav je tudi to pripomoglo k njeni slavi – fotografi se jo trudijo ujeti nasmejano, a jim to skoraj nikoli ne uspe. Victoria je pojasnila, da je resna drža del načrtno njene javne podobe in da se je z majico pošalila na svoj račun.

"Sama sem naredila to majico. Nenehno me sprašujejo, zakaj se ne smejim. Ljudje menijo, da sem tako zelo nesrečna. Na takšen način se zabavam in smejem na svoj račun," je pojasnila. Tudi v oddaji je skušala pokazati svoj resni obraz, a ji je šlo preveč na smeh.

Corden je odvrnil, da je ta njen "poker izraz" v javnosti pravzaprav zelo pametna poteza. "Ko te ljudje končno spoznajo, so lahko le pozitivno presenečeni in navdušeni," je dejal. "Da, in tudi - ljudje si zaradi mojega izraza ne upajo pristopiti do mene, ker mislijo, da sem ledena kraljica," je pojasnila svojo zadržanost in mrkost v javnosti.

Poleg nje sta bili gostji oddaje tudi igralki Jessica Chastain in Lisa Kudrow.

Victoria je med drugim povedala, da je zelo ponosna na svojega 18-letnega sina Brooklyna, ki se bo septembra odselil, saj bo odšel na fakulteto in sicer na oblikovalsko v New Yorku. "Z Brooklynom sva si zelo zelo blizu. Zelo sem ponosna naj in na vse, kar dosega," je dejala in dodala, da ji bo vseeno zelo težko, ko bo odšel ter da ga bo, čeprav verjetno nad tem ne bo tako navdušen, zelo pogosto obiskovala.

Isto vprašanje je doletelo tudi 53-letno zvezdnico serije Prijatelji, Liso Kudrow, ki ima tudi 18-letnega sina, ki bo kmalu odšel na fakulteto. "Vseeno mi je," se je pošalila. Nato pa dodala, da ji bo seveda zelo hudo.

James je dodal, da sta Victoriina in Lisina sinova nekaj časa obiskovala isto šolo, zato ju je vprašal, če sta bili prijateljici. Priznali sta, da ne ravno. "Meni je bilo zelo nerodno, ker sem tako velika oboževalka Phoebe," je dejala Victoria.

Victoria, Lisa in Jessica so nastopile tudi v segmentu oddaje, v katerem voditelj preverja, ali se oseba za steklenim zidom zdrzne, če vanj z vso hitrostjo iz topa prileti sadje. Oglejte si zabavni posnetek:

Victoria je s tem nastopom pokazala, da je njena resnost resnično le premišljena poteza, s katero v javnosti skrbi, da ohranja nekoliko distance pred vsiljivci in fotografi. V zasebnosti, kot kaže, zna biti še kako zabavna. V spodnjem posnetku si oglejte zabavni skeč, v katerem se nekdanja "spajsica" za hip pojavi tudi v najbolj priljubljenem insertu Cordenove oddaje, Carpool karaoke (karaoke v avtomobilu).