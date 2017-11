VIDEO: Vrhunska Pink z breztežnostnim baletom poskrbela za spektakel

38-letna pevka Pink je že večkrat pokazala svoje akrobatske spretnosti in tako dokazala, da ni samo vrhunska pevka, ampak tudi vrhunska akrobatka. A tokrat se je vseeno prekosila in se lotila podviga, ki bi si ga upali le redki – pa še ti pri tem ne bi prepevali svojega hita. 38-letna "superženska" si nenehno postavlja izzive, čeprav je dosegla že več, kot si nas večina sploh zmore predstavljati. A ji to ni dovolj in gre vedno dlje. Zdaj je poskrbela za dih jemajoč spektakel, saj je med podelitvijo ameriških glasbenih nagrad pripravila neopisljivo točko.

S frajersko pravljično eleganco je Pink navdušila tudi na rdeči preprogi.

Med visenjem z visoke stavbe hotela J.W. Marriott je, privezana kot višinski plezalec, s šestimi plesalci popolno izvedla koreografijo, ki je spominjala na breztežnostni balet, zraven pa brezhibno prepevala svoj zadnji singl Beautiful Trauma. S plesalci so ustvarili iluzijo, da pravzaprav hodijo po tleh – čeprav so "hodili" po steni hotela. Težko je opisati, kar je izvedla kraljica popa, zato si je najbolje kar ogledati posnetek, pa še vedno težko dojamemo, kaj smo pravzaprav videli in kako ji je uspelo to izvesti.

Pink dokazuje, da je neustrašna. Pred nastopom je objavila posnetek, v katerem je iskreno povedala, da prvič v življenju občuti paniko, saj pripravlja nekaj takšnega, česar se v življenju še ni lotila. "Bojim se, da bom prišla tja gor in podvomila, če sem zmožna storiti to. Vseeno mi je za višino, zanima me samo, ali bom tam gor sploh lahko dihala," je povedala.

A post shared by P!NK (@pink) on Nov 16, 2017 at 6:14pm PST

Seveda je s spektakularno predstavo sprožila pravo poplavo navdušenja na družbenih omrežjih, in čeprav se vsi strinjajo, da je bila vrhunska, se je našla tudi oboževalka, ki je izrazila mnenje, s katerim se strinjajo mnogi. Nasmejalo je tudi samo Pink.

"Obožujem Pink! Neverjetna je! Ampak malo imam dovolj, da leti naokrog. Saj lahko samo nastopaš na odru in nam dovoliš, da občudujemo tvoj neverjetni glas in pesmi!?! nastop na steni stavbe je kul in vse, ampak zame vseeno malo preveč," je zapisala.