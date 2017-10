VIDEO: Zakaj je Nina Pušlar udarila Lada?

Priljubljena pevka Nina Pušlar je bila v mlajših letih gasilka in imela rock band, s katerim je prepevala Rammsteine. Si lahko to predstavljate? V posnetku zakulisja zabavnega snemanja oddaje Avto Karaoke poglejte, kako je tudi Lado postal gasilec in kako se je obnesel pod komando poveljnice Nine, ter preverite, ali se je kaj spremenila, odkar je zvezda.