VIDEO: Zvezdnik pripravil takšno potegavščino, da je zaročenka kričala in se zgrudila na tla

Kit Harington in Rose Leslie sta par že pet let, pred kratkim pa sta se tudi zaročila. (Foto: AP)

30-letni Kit Harington, zvezdnik serije Igra prestolov, je svojo zaročenko, soigralko Rose Leslie, presenetil na prav poseben način. In to tako zelo, da mu je povedala, da če to stori še enkrat, je njune zveze konec. Kaj je torej zakuhal?

Preteklega 1. aprila je zanjo pripravil prav posebno potegavščino, saj je to v njegovi družini tradicija. A kaj, ko v njeni ni, zato niti približno ni bila pripravljena na kaj takšnega. Očitno takrat še ni vedel, kako zelo njegova ljubezen sovraži dan norcev.

V oddaji The Jonathan Ross Show je igralec opisal dogajanje, prav tako pa pokazal posnetek, saj je "presenečenje" in reakcijo nanj seveda tudi snemal. Igralka je nič hudega sluteč odprla hladilnik, nekaj v njem pa jo je tako prestrašilo, da je začela kričati in se od groze zrušila na tla.

Le kaj jo je tako zelo prestrašilo? Igralec je v hladilnik nastavil filmski pripomoček – glavo mrtvega Jona Snowa, lika, ki ga igra v seriji. "Ona je planila v jok, jaz pa sem ji dejal: Prvi april! Ni se dobro odvilo," je povedal v smehu.

In čeprav se je igralka kljub vsemu zaročila z njim, mu je povedala, da če še kdaj ponovi kaj podobnega, njuna zveza končana.

Poglejte zabavni posnetek.