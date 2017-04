'Vidim, da to zdaj počne mladina ...'

56-letna komičarka Kathy Griffin je ena izmed tistih srečnic, ki dobro skriva svoja leta. (Foto: AP)

Rdečelasa komičarka, znana po svojem drznem humorju in norčevanju iz sebe, 56-letna Kathy Griffin, svoje oboževalce zabava tudi na družbenih omrežjih. Da bi dohajala s selfiji obsedene zvezdnice kot sta Kim Kardashian in Emily Ratajkowski, je objavila fotografijo, na kateri je zgoraj brez, zraven pa zapisala: "Vidim, da otroci dandanes objavljajo takšne fotografije, torej ..."

56-letnica se je sicer šalila, a vseeno pokazala, da je v odlični formi.

A post shared by Kathy Griffin (@kathygriffin) on Apr 12, 2017 at 8:35pm PDT

To so hitro opazili tudi njeni oboževalci, ki so jo zasuli s pohvalami. "Mislim, da si neverjetno lepa. Zraven pa še seveda neverjetno smešna," je zapisal eden izmed oboževalcev. "Videti si čudovito. Stara sem toliko kot ti in zelo ljubosumna. Moram v telovadnico," je zapisala druga.

Kathy ima sicer zapleten odnos do svojega telesa, o čemer je spregovorila tudi v svoji avtobiografiji. Priznala je, da jo je zaradi pritiskov Hollywooda zaneslo. Zapadla je v začaran krog večdnevnega stradanja in nato večdnevnega prenažiranja. Da bi izgubila kilograme, se je zatekla k shujševalnim tabletam in liposukciji, ter celo k drogam. "Ponosna sem na svoja dva tedna na speedu," se je pošalila. "Uporabljala sem ga, da bi izgubila kilograme, kar ni preveč pametno. Po njem sem bila namreč še trikrat bolj lačna," je dejala.

Komičarka je uspela zgraditi zdrav odnos do svojega telesa in se zdaj poslužuje zdrave prehrane in veliko telovadbe, da ostaja v formi.