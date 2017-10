Von Trier zanika, da bi spolno nadlegoval Björk

Lars Von Trier in Björk v Cannesu leta 2000 z zlatima palmama za film Plesalka v temi. (Foto: AP)

Pred dnevi je s svojo zgodbo o spolnem nadlegovanju v filmskem svetu na dan prišla tudi kultna islandska pevka Björk. Znano je, da je edini dolgometražni film posnela z danskim režiserjem Larsom Von Trierjem, in sicer Plesalka v temi (2000). Že svoj čas pa je dejala, da je bila zanjo to grozljiva izkušnja in da se odpoveduje filmom za zmerom, čeprav je za vlogo Selme prejela zlato palmo za najboljšo igralko v Cannesu.

Zdaj je Björk na Facebooku zapisala, da jo je "spolno nadlegoval neimenovani filmar", ker pa ni sprejela njegovih zahtev in namigov, je zato med snemanjem "kaznoval". "Znano je, da se lahko režiser dotika in nadleguje igralke po želji, saj institucija filma to dovoljuje. Ko sem ga nekajkrat zavrnila, se je kujal in me kaznoval ter ustvaril v ekipi vzdušje in iluzijo, da sem težavna jaz. Pomoje je imel potem, ko sem se mu zoperstavila, bolj pošten in pomenljiv odnos do igralk," je zapisala na Facebooku.

Björk je zdaj na dan prišla z zgodbo o spolnem nadlegovanju, režiser pa jo je zanikal. (Foto: AP)

Čeprav Von Trier ni neposredno omenjen v njenih zapisih in ni podal uradne izjave, je pa za danski časopis Jylannds Posten obtožbe zanikal in poudaril, da je "Björk dala eno najboljših igralskih stvaritev v katerem koli njegovem filmu". Njegov producent Peter Aalbaek Jensen pa je za isti časopis izjavil, da "kar se on spominja, so bili žrtve oni, saj je bila pevka močnejša od Von Trierja in njunega podjetja".

Časnik The Hollywood Reporter je pisal, da so druge igralke, kot sta Nicole Kidman in Charlotte Gainsbourg, ki sta prav tako igrali v Von Trierjevih filmih, zavrnili navedbe, da bi se režiser obnašal na tovrsten način. Björk bo sicer prihodnji mesec ponudila svoj novi album Utopia.