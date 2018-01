Vroč začetek leta za Lady Gaga

31-letna popzvezdnica Lady Gaga je poskrbela za odmeven vstop v novo leto. Oboževalce je na Twitterju razveselila z drzno fotografijo, na kateri v belem "mini bikiniju" razkazuje svoje potetovirano telo.

"Srečno novo leto. Na srečo. Zdravje. Ljubezen. In preprostosti nepozabno čudovite narave in življenja," je pripisala ob fotografijo, na kateri je brez ličil in lasnih podaljškov ter ostalih "nenaravnih" dodatkov.

Lady Gaga ima resnično dobre razloge za vzhičen vstop v novo leto. Šestkratna grammyjevka je srečno zaljubljena in zaročena z 48-letnim agentom Christianom Carinom.

Ta je svojo pripadnost izbranki izkazal tudi na zelo trajen način – njeno podobo ima vtetovirano na levem bicepsu.

In ne le da je srečno zaljubljena, konec preteklega leta je tudi razkrila, da je dobila rezidenco v Las Vegasu. Koncerte v tamkajšnji dvorani s 5200 sedeži bo začela decembra, tako ima vse leto čas za priprave na nastop, ki bo nedvomno pravi spektakel. "Že od malega si želim biti lasvegaško dekle, presrečna sem!" je zapisala, ko je potrdila veselo novico.

Zvezdnica naj bi podpisala pogodbo za dve leti, za 36 nastopov pa naj bi dobila 12 milijonov dolarjev, torej 330.000 evrov na koncert.

Prav tako pa bo to leto za popzvezdnico posebno, saj bo doživela filmski debi – na velikem platnu bo zaigrala v predelani uspešnici A Star is Born, ki jo je režiral (in v njej tudi igra) Bradley Cooper in v kina prihaja v drugi polovici maja.