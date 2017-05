Vroča Danka ni bila dovolj vroča za Leonarda DiCapria

Leonardo DiCaprio je znova samski. (Foto: AP)

A z manekenko ostaja prijatelj. (Foto: X17 Agency)

42-letni igralec Leonardo DiCaprio, ki je znan po tem, da ima rad mlade manekenke, je bil zadnje leto v zvezi s 25-letna manekenko Nino Agdal. Če so bile do zdaj manekenke, kot so Bar Refaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn in Kelly Rohrbach le bežna avantura, pa je bila Nina z igralcem v resni zvezi kakšno leto.

Toda po besedah bližnjih se igralec vseeno ni pripravljen ustaliti, kajti z manekenko naj bi šla pred dnevi narazen. "Narazen sta šla pred nekaj dnevi. Ostajata v stikih, toda oba sta sklenila, da je zveza zvodenela ... Toda ostajata v prijateljskih odnosih."

DiCaprio, ki je lansko leto med svoje 'trofeje' končno dodal tudi oskarja, mednje lahko šteje tudi številne manekenke in igralke, ki so se zvrstila v njegovem življenju. Zvezdnik je tako bil tudi s Heleno Christensen, Bridget Hall, Amber Valletto, Blake Lively, Kate Winslet, Bijou Phillips, Claire Danes, Gisele Bundchen, Emmo Miller, Toni Garrn, Naomi Campell in Demi Moore.