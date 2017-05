Vroča Lindsey spet burila moško domišljijo

Ameriška zvezdnica belih strmin Lindsey Vonn je na Instagramu znova objavila zelo vročo fotografijo, tokrat iz Monaka. Pretekli konec tedna je namreč v Monaku potekala dirka formule ena in prelestna smučarka je bila gostja ekipe Red Bull.

Dogajanje je opazovala tudi iz jahte, kjer je svoje telo nastavila tudi sončnim žarkom. Posredno pa so uživali tudi njeni oboževalci, kajti na svojem profilu je objavila panoramsko fotografijo mesta in svoje zadnjice. "Hvaležna za svoje prijatelje in zabavne avanture, toda oči so uprte v horizont. Prihodnost je svetla," pa je zapisala zraven nagajive fotografije.