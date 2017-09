Vroči razgaljeni Jared razveselil oboževalke

Oboževalke so zadnje čase pogrešale zasanjanega modrookega lepotca, ki svoje privlačnosti ne skriva za kričečimi oblačili. Se je Jared vrnil? (Foto: AP)

Čeprav zadnje čase svoj privlačni obraz, s katerim dviguje srčni utrip, raje skriva za bujno brado, je Jared Leto z zadnjo objavo spet pokazal malo več sebe. Igralec in pevec skupine Thirty Seconds to Mars je na Instagramu delil fotografijo, na kateri ne nosi majice in razkazuje več kot izklesano postavo, in čeprav na fotografiji ni njegovega obraza, je videti, da se je (končno) poslovil od zadnje (pre)dolge brade. Se je zdaj poslovil od tega obdobja in bo na veselje oboževalk spet pokazal več svojih atributov?

A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on Sep 21, 2017 at 1:59pm PDT

Čeprav njegovo izklesano telo ni nobena skrivnost, pa je zadnje čase svoje danosti zakrival z dolgo brado in milo rečeno ekscentričnim stilom oblačenja:

In preden je oboževalke razveselil z razgaljeno fotografijo, je že pred kratkim povzročil pravo evforijo – razkril je namreč, da je samski in da je dejaven na omrežju za zmenkarije Tinder. Nedvomno so oboževalke vneto drsele s prsi po ekranu, da bi prišle do njegove fotografije. Sicer se je kasneje pošalil, da je to dejal samo zaradi tega, da bi podjetju pomagal do skoka vrednosti delnic, a te priložnosti zagotovo ne gre zamuditi.

Najbrž je njegov samski stan posledica njegovega natrpanega urnika. "Nimam bogatega družabnega življenja, obožujem svoje delo. Raje pišem pesem, kot da bi šel na zabavo. Raje se osredotočim in počnem tisto, kar me veseli, kot da bi počel mnogo drugih stvari," pravi.

Se že veselimo, da ga vidimo v novi podobi.