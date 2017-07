'Vroči' zapornik na zagovoru pred 'prevarano' ženo

Poročali smo, da je "vroči" zapornik Jeremy Meeks nedavno počitnice v Turčiji preživel brez žene in otrok. Zdaj se je po tednu dni veseljačenja in tudi dejstva, da so ga paparaci ujeli med objemanjem in poljubljanjem z bogatašinjo Chloe Green, moral soočiti z ženo Melisso.