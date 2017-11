'Vroči zapornik' trdi, da bi Chloe ljubil tudi, če ne bi bila bogata

A post shared by Chloe green (@chloegreen5) on Oct 25, 2017 at 9:06pm PDT

33-letni maneken Jeremy Meeks, ki so ga mediji poimenovali "vroči zapornik", je za britanski tabloid Sunday Mirror spregovoril o očitkih, da je z dedinjo prodajnega giganta Top Shop Chloe Green samo zato, ker ga zanima denar njenega očeta Sira Philipa Greena.

Meeks namreč trdi, da 26-letna Greenova, ki jo je srečal maja letos na filmskem festivalu v Cannesu, njegova "resnična ljubezen" in da je "njen oče neverjeten in da ga ima zelo rad". Meeksa sicer javnost pozna od leta 2014 naprej, ko je njegova zaporniška fotografija obkrožila svet. Spregovoril je tudi o svojih napakah v življenju, o spoštovanju do družine svojega dekleta, ni pa potrdil domnevne zaroke s Chloe. Maneken je namreč še vedno poročen z ženo Melisso, ki je mama njunemu otroku Jeremyju. Upa tudi, da bo spet vzpostavil odnos s svojim očetom, ki so ga zaradi umora po 33 letih spustili iz zapora.

"Nikoli nisem bil srečnejši v življenju kot zdaj. Našla sva ljubezen, sva zaljubljena in zelo srečna. Ljubim Chloe, tudi če ne bi imela niti dolarja, bi mi bilo en dr*k vseeno, ker sva tako srečna. Njen oče me ni nikoli spraševal o moji preteklosti, ali da bi mi bilo neprijetno, ni me strah, kaj si misli o meni, saj pozna svojo hčerko, da ne bi izbrala koga, ki ni pravi zanjo. Nikoli nisem imel očetovske figure, ko sem odraščal, ker je moj oče šel v doživljenjski zapor, ko sem imel samo devet mesecev. Nedavno so ga izpustili, nisem ga še videl, a bi ga rad nekega dne," je za omenjeni časopis povedal Meeks.

Sam je bil za zapahi leta 2009 zaradi kraje, leta 2014 pa so ga zaprli zaradi posedovanja orožja in upiranja aretaciji. "Srečal sem vso njeno družino in ona mojo. Mojo prijatelji jo imajo radi, tako kot tudi moja družina. Zelo smo se zabavali z njeno mamo in očetom. Njen oče je neverjeten mož, zelo ljubeč in skrben," je razmišljal o njeni družini in priznal, da je 65-letni Sir Philip povsem drugačen kot njegov lastni oče.

A post shared by Chloe green (@chloegreen5) on Sep 29, 2017 at 8:32am PDT

"Rodil sem sem v Tacomi v zvezni državi Washington in sem imel življenje mestnega otroka z ne prav veliko denarja. Mama je bila samohranilka, ker je bil oče v zaporu, zato naju je z bratom posvojila sestra, da bi imela boljše življenje. A smo se težko prebijali in vedno sem iskal očetovsko figuro, nekoga, ki bi ga občudoval, ki bi me vzel pod okrilje, končal pa sem v gangsterski tolpi. Bil sem star samo 14 let, a je bila zelo slaba odločitev. Bila je stranpot in to obžalujem. Vedno sem želel nekaj doseči v življenju, to počnem zdaj, zato hočem tak zgled dati tudi svojim otrokom," je razložil o svojem življenju.

Priznal je, da najbolj obžaluje, da je bil nekajkrat v zaporu in da obžaluje, da takrat ni bil z otroki. Zdaj pa je prepričan, da je življenje, tudi zaradi težkih preteklih preizkušenj, spremenil na bolje. Za "viralno" fotografijo, ki ga je naredila za slavnega, pa meni, da je imel pogled "žalosti in obžalovanja, da ne bo mogel sina dati spat ali zjutraj peljati v šolo". Zaradi nje je tudi dobil delo v modni industriji, posledično pa je tudi srečal Chloe, je prepričan. Vztraja pa, da ni vedel, kdo je, ko sta se srečala.

"Zdaj imam neverjetno življenje, živim v udobnem domu, v The Oaks v Calabasasu (zahodno od Beverly Hillsa) in sem blagoslovljen. Ko sem srečal Chloe, nisem imel pojma, kdo je, samo je bila samo Chloe in je to še vedno. Ljubim jo, ker je, kar je. Srečala je mojega sina in polsina in zelo jo imajo radi. Zelo je ljubeča in prijateljska do otrok, noče biti njihova mama, saj eno že imajo," je še dodal.

Meeks pa ima tudi velike načrte, saj pravi, da bi rad nekaj zapustil svojim otrokom, začel je obiskovati igralski tečaj in ga zanima glasba. "Upam, da me bodo nekoč videli samo kot Jeremyja Meeksa in ne zgolj kot 'vročega zapornika'. Sem zapornik? Da. Imam svetlejše stvari v prihodnosti? Tisočodstotno," je prepričan.