Vse bo naredila, da bo lahko videla hčerko odraščati

Christina Applegate je šla na operacijo po avgustovski premieri filma Poredne mame. (Foto: AP)

Christina Applegate je odločena, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo dočakala hčerkino odraščanje. 45-letna igralka, ki je po diagnozi raka na dojkah leta 2008 opravila že dve mastektomiji, je zdaj razkrila, da si je dala operativno odstraniti tudi jajčnike in jajcevode, vse, da bi zmanjšala možnost, da se bolezen ponovi.

"Moja sestrična je umrla zaradi raka na jajčnikih leta 2008, Jaz lahko to preprečim," je dejala Christina Applegate in dodala, da je s tem prevzela nadzor nad svojim zdravjem in vsem, kar je povezano s tem. "Odleglo mi je. Ena stvar manj, zaradi katere bi lahko umrla. Zdaj pa upajmo samo, da me ne zbije avtobus."

Igralka je razkrila, da ima mutacijo gena BRCA1 in s tem povečano možnost za razvoj raka, strah pa jo je, da bi gen lahko podedovala tudi njena hčerka, zato je že poskrbela, da zdaj vsa družina živi bolj zdravo. Začela je gojiti tudi lastno zelenjavo, ki je glavni sestavni del njihovih jedilnikov.

"Možnosti, da ima tudi moja hčerka gensko mutacijo, so zelo visoke. Skrbim zanjo in ji pripravljam najbolj zdravo hrano. Trudim se, da ni v stresnem okolju. Delam vse, kar je v moji moči, čeprav se zavedam, da bo čez 20 let morala začeti hoditi na testiranja. Upam, da bo do takrat zdravstvo že napredovalo. Srce se mi trga ob misli, da bi lahko to doletelo tudi njo."

Applegatova hodi na kontrole vsakega pol leta in tudi druge ženske spodbuja, naj skrbijo za reden obisk pri zdravniku in se začnejo čim hitreje naročati na preglede prek mamograma. Ustanovila je tudi organizacijo Right Action for Women, ki zbira denar, da bi več ženskam omogočila gensko testiranje. "Smo na točki, ko moramo temeljito razmisliti in ugotoviti, kako bomo v prihodnosti opustili tisto, kar delamo narobe, in več ženskam omogočili testiranje za BRCA gen."

Igralka se trudi tudi izogniti stresu. "Živimo v čudnem času. Z vseh koncev nas bombardirajo z dogajanjem po svetu. Treba je globoko vdihniti, kar je zame včasih težko. Nekoč sem bila zelo pod stresom, zdaj pa se trudim, da nisem. Za vse, kar se zgodi v življenju, poskušam najti razlog."