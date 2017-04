Vse bolj sta si podobni

52-letna zvezdnica serije Polna hiša Lori Loughlin in njena 17-letna hči Olivia Jade sta se v Los Angelesu udeležili zabavnega dogodka ob izdaji posebne številke priznane revije Marie Claire.

Čeprav sta bili videti kot iz škatlice, sta dejali, da sta tik pred zdajci izbrali svojo garderobo. "Sami sva izbrali svoj stajling. Še sredi popoldneva nisem vedela, kaj bom oblekla," je dejala igralka.

Jabolko res ne pade daleč od drevesa. (Foto: AP)

"Po modne nasvete se zatečem k obema hčerkama. Onidve pa jih ne iščeta pri meni," je povedala. Zvezdnica ima z možem Mossimom Giannullijem še 18-letno hčerko Isabello Rose.

"Raje ji kradeva obleke, kot da bi od nje sprejemali modne nasvete. Ima resnično čudovite torbice in čevlje," je povedala Olivia.

Ima tudi zelo dobre gene, saj je pri 52 letih videti čudovito, to pa je prenesla tudi na svoji hčerki, ki se v lepoti že kosata s svojo slavno mamo. In v čem je skrivnost Lorijenega videza? "Umivajte si obraz in hodite na nego obraza. Sem goreča zagovornica skrbi za kožo. To sem že od svojih dvajsetih let in to nenehno ponavljam tudi svojima dekletoma," je dejala. Se ji splača prisluhniti, nekaj bo že na tem.