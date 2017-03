'Vsi si želijo na zmenek z Bello Hadid'

Bella še vedno ni prebolela svojega nekdanjega. (Foto: AP)

Februarja je manekenka Bella Hadid po treh mesecih spregovorila o svojem razhodu z glasbenikom The Weekndom, ki je že zelo hitro po tem našel uteho v njeni prijateljici Seleni Gomez. Dejala je, da ni pričakovala, da bo njen prvi razhod opazoval cel svet ter da ji je še vedno zelo težko. "Vedno ga bom ljubila," je iskreno razkrila.



Toda, kakor je videti, manekenka še vedno razmišlja o nekdanjem: "Vsi si želijo biti z Bello, vsak dan dobi kar nekaj povabil na zmenek. Tudi njeni prijatelji jo želijo spraviti na kakšen zmenek, toda za zdaj zavrača vse. Preprosto nima interesa za to. Še vedno preboleva nekdanjega. Seveda on ni imel s tem nobene težave ... toda Bella ne more kar tako zamenjati osebe. Rabi čas in njej je to popolnoma ok."