'Weinstein me je prisilil k otipavanju. Rekel je, da stvari v Hollywoodu pač delujejo tako'

Tudi Heather Kerr (na fotografiji desno) je Weinsteina obtožila, da jo je leta 1989 spolno napadel. (Foto: AP)

Heather Kerr, ki se je na televizijskih zaslonih pojavljala v 80. letih prejšnjega stoletja, med drugim v seriji The Facts of Life, je Weinsteina obtožila napada med njunim zasebnim sestankom, še v času, ko je bila obetavna igralka, stara okoli 20 let.

"Spraševal me je, ali sem v redu. Začela sem mu pripovedovati o svojem znanju in o igralskih izkušnjah," je povedala Kerrova. Toda Weinstein je kar naprej ponavljal eno in isto vprašanje, namreč ali je v redu, saj da mora to vedeti, če jo hoče predstaviti režiserjem in producentom v mestu.

Harvey Weinstein (Foto: AP)

Nato jo je, kot je dejala, Weinstein prisilil k otipavanju. Ko se mu je umaknila, pa naj bi ji dejal, na ta način uspeh dosegle vse priznane igralke in da stvari v Hollywoodu pač delujejo tako.

Po objavi člankov v New York Timesu 5. oktobra ga je že kakih 40 žensk obtožilo spolnih napadov in nadlegovanja, med njimi igralke Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie in Lea Seydoux. Nekatere obtožbe segajo tudi več desetletij nazaj.

V petek je sicer napad Weinsteina razkrila še italijanska igralka in model, ki pa je želela ostati anonimna. Njen odvetnik Dave Ring je pojasnil, da je producent na silo prišel v njeno hotelsko sobo v Beverly Hillsu, jo zvlekel v kopalnico in jo tam posilil.

Weinstein je očitke preko tiskovne predstavnice zanikal. "Gospod Weinstein ne more odgovarjati na anonimne očitke, a jasno zanika vse obtožbe o spolnih odnosih brez privoljenja," je zapisala v sporočilu za javnost.

Upravni odbor ameriškega združenja producentov je sicer že sprožil postopek za izključitev Weinsteina, ki se bo končal po 6. novembru. Do takrat lahko slavni producent še poda svoj ugovor. Prejšnjo soboto ga je iz svojih vrst izključila ameriška filmska akademija, Francija pa mu bo odvzela državno odlikovanje.