Weinstein nadlegoval tudi Caro: 'Bila sem na smrt prestrašena in nemočna'

Zadnja med žrtvami, ki je spregovorila o nadlegovanju Harveyja Weinsteina, je Cara Delevingne. (Foto: AP)

25-letna britanska igralka in manekenka Cara Delevingne je zadnja v vrsti igralk, ki so spregovorile o nadlegovanju zloglasnega producenta Harveya Weinstenia.

Dogajanje je podrobno opisala v objavi na Instagramu. "Ko sem začela delati kot igralka, me je poklical Harvey Weinstein in me vprašal, če sem spala s katero izmed deklet, s katerimi me je videl v medijih," je zapisala. Cara je namreč lezbijka. "To je bil zelo nenavaden in neprijeten klic. Odgovorila sem na nekaj vprašanj, nato pa skušala čim prej končati klic. A še preden sem odložila, mi je rekel, da če sem lezbijka ali sem se odločila biti z ženskami v javnosti, da ne bom nikdar dobila vloge heteroseksualne ženske in da kot igralka v Hollywoodu ne bom uspela," je zapisala.

Harvey Weinsten odšel na 45-dnevno zdravljenje odvisnosti od seksa meni, da bo po zdravljenju boljši človek in si bo prislužil novo priložnost v Hollywoodu.

Nato je imela z njim še neprijetno srečanje. Čez leto ali dve je imela z njim in režiserjem filma sestanek v avli hotela. A je režiser sestanek zapustil, Harvey pa jo je prosil, naj še malo ostane in klepeta z njim. "Takoj, ko sva ostala sama, se je začel hvaliti s številom in imeni igralk, s katerimi je spal in kako je ustvaril njihove kariere, ter govoril o drugih neprimernih temah spolne narave," je pojasnila. Hitro ga je zavrnila in vprašala njegovo pomočnico, če jo zunaj že čaka avto, pa ji je pomočnica odvrnila, da še ne in da naj odide v Weinsteinovo sobo. "V tistem trenutku sem začutila strašno nemoč, bila sem prestrašena, ampak tega nisem želela pokazati, saj sem upala, da se motim in situacijo napačno dojemam," je zapisala.

Vstopila je v njegovo sobo. "Ko sem vstopila, mi je odleglo, da sem v sobi zagledala drugo žensko, saj sem si takoj rekla, da sem varna. A nama je takoj rekel, naj se poljubiva, in ona je sledila njegovim navodilom, zato se se hitro umaknila in ga vprašala, če ve, da znam peti. Vstala sem in začela peti. Mislila sem, da bo to izboljšalo situacijo, da bo izpadlo bolj profesionalno - kot prava avdicija," je zapisala.

Harveyja Weinsteina je pod drobnogled vzel FBI, on pa je odšel na 45-dnevno odvajanje od zasvojenosti s seksom. (Foto: AP)

Dodala je, da je bila zelo nervozna, ter da je še enkrat poudarila, da mora oditi. "Pospremil me je do vrat in me pred njimi skušal poljubiti na usta. Ustavila sem ga in uspela zbežati iz sobe. Vseeno sem dobila vlogo, mislim, da zaradi tega, kar se je zgodilo. A se od takrat počutim grozno, da sem vlogo sprejela," je zapisala.

Pojasnila je tudi, zakaj o tem ni spregovorila prej: "Tako zelo sem oklevala. Nisem želela škoditi njegovi družini. Čutila sem krivdo, kot da sem storila kaj narobe. Bilo me je tudi grozno strah, da se je to zgodilo mnogim drugim igralkam, ki jih poznam, pa ni nikoli nobena tega povedala, ker je bilo vse preveč strah."

Isti dan je delila še motivacijski rek, ki to problematiko še bolj osvetljuje: "Hudič mi je v uho zašepetal: Nisi dovolj močna, da preživiš nevihto. Danes sem jaz zašepetala hudiču: Jaz sem nevihta."

"Želim, da dekleta in ženske vedo, da to, da so nadlegovane ali zlorabljene, NI NIKOLI njihova krivda, in to, da o tem ne govoriš, vedno povzroči večjo škodo kot če govoriš resnico. Oddahnila sem si, ko sem delila svojo zgodbo. Počutim se bolje in sem ponosna na ženske, ki so bile dovolj pogumne, da so spregovorile. To ni lahko, a moč je v številkah," je zapisala.

Dodala je še, da je to le začetek, saj v vseh industrijah, sploh pa v Hollywoodu, moški zlorabljajo svojo moč z ustrahovanjem in jo odnesejo brez posledic. "To se mora nehati. Več, kot govorimo o tem, manj moči jim damo. Pozivam vas, da govorite o ljudeh, ki branijo takšne moške, saj so del problem," je sklenila.