Weinsteina zaradi obtožb o nadlegovanju izključili iz Akademije Oscar

Harvey Weinstein je drugi človek v zgodovini, ki ga je Akademija Oscar izključila iz svojih vrst. (Foto: AP)

Ameriška Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik – Oscar je izglasovala izključitev Harveyja Weinsteina iz svojih vrst zaradi številnih obtožb igralk in drugih žensk v filmski industriji, ki trdijo, da jih je spolno nadlegoval ali nagovarjal k seksualnim dejanjem.

Za izključitev producenta, ki je z nespodobnim vedenjem povzročil ogromen škandal v filmski industriji, je glasovala dvotretjinska večina članov upravnega odbora Akademije Oscar, ki vključuje najvplivnejše hollywoodske igralce.

Weinstein, čigar filmi so dobili več kot 300 nominacij za najprestižnejšo nagrado v filmski industriji, oskarja, 81-krat pa v različnih kategorijah celo zmagali, je postal drugi človek v zgodovini, ki ga je stanovska organizacija izključila. Pred njim so leta 2004 izključili Carmineja Caridija, ker je razpečeval piratske posnetke.

Ukrep so na akademiji pojasnili z obrazložitvijo: "Ne samo zato, da se s tem ločujemo od nekoga, ki si ne zasluži spoštovanja svojih kolegov, ampak tudi zato, da svetu sporočimo, da se je obdobje namerne ignorance in sramotnega spregledovanja spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v naši industriji končano."

Harvey Weinstein je največje priznanje Akademije Oscar prejel z oskarjem za film Zaljubljeni Shakespeare. (Foto: AP)

"To je zelo skrb vzbujajoč problem, ki nima mesta v naši družbi," so še dodali v izjavi člani Akademije Oscar, pred dnevi pa so Weinsteina izključili tudi iz Bafte – Britanske akademije filmskih in televizijskih umetnosti.

Odbor Akademije Oscar se je na urgentnem zasedanju zbral po plazu obtožb, ko je Weinsteina več kot deset igralk, med njimi Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne in Rose McGowan, v filmski industriji obtožilo spolnih zlorab ali namigovanja na tovrstno dejanje.

Obtožbe žrtev že temeljito preiskujejo oblasti v ZDA in Veliki Britaniji.

Primer Weinstein le vrh ledene gore?

65-letni producent se je za nespodobno dejanje opravičil, a vztrajal, da so bili vsi spolni stiki, ki jih je kadarkoli imel, sporazumni in je obtožbe o posilstvu in spolnem nadlegovanju zanikal. Weinstein se je po izbruhu škandala in po tem, ko ga je zapustila tudi žena, na dan pa so prihajale vedno nove obtožbe domnevnih žrtev, odpravil na 45-dnevno zdravljenje zaradi odvisnosti od seksa na ameriško kliniko Meadows.

Izključitev iz Akademije Oskar pomeni, da je producent ne bo mogel nikoli več glasovati za nominirance ali zmagovalce za oskarja. Dejanje akademije so že pohvalili številni znani iz sveta Hollywooda, mnogi pa so upravni odbor podrezali, da bi moral podobno postopati tudi pri številnih drugih članih.

Bo Weinstein le vrh ledene gore? S škandali, povezanimi s spolnimi zlorabami, imata na primer sodno zgodovino tudi Roman Polanski in Bill Cosby. Akademija želi s svojim dejanjem sporočiti, da je kultura "kavča za avdicijo", o kateri se je v filmski industriji govorilo desetletja, končala in da izkoriščanje žensk ni prava pot do tega, da dobijo vloge.