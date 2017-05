William in Kate zaradi fotografij 'zgoraj brez' zahtevata poldrugi milijon

Kate in William zahtevata 1,5 milijona evrov odškodnine ... (Foto: AP)

Francoska revija Closer je fotografije britanskega kraljevega para, Kate in Williama, s počitnic v francoski Provansi septembra 2012 objavila kot prva, pri tem pa trdila, da ima ekskluzivne pravice do fotografij, ki naj bi jih posnel profesionalni fotograf. V naslednjih dneh je kljub pozivom britanske kraljeve družine sledila objava v še nekaj revijah, dokler ni sodišče prepovedalo nadaljnje objave.



Sedaj se je v Parizu začelo sojenje, v katerem britanski par zahteva plačilo 1,5 milijona evrov odškodnine. Na nasprotni strani so se znašli predstavnika revije Closer in dva njena fotografa, poleg njih pa še predstavniki lokalne revije Provence, ki je še pred tem objavila na skrivaj posnete fotografije para v kopalkah. Branijo se obtožb kršitve zasebnosti.





... zaradi objavljenih fotografij "zgoraj brez", ki jih je objavila francoska revija Closer in še nekaj tabloidov. (Foto: AP)

Revija Closer nikakor noče razkriti imena fotografa, policija pa se je s prečesavanjem imen hotelskih gostov v bližini vendarle dokopala do dveh fotografov, ki naj bi posnela sporne fotografije. Oba obtožbe zanikata, čeprav sta po objavi fotografij prejela zajetno plačilo.

Kot že v času objave je kraljeva družina tudi tokrat potegnila vzporednice z medijskim preganjanjem Williamove matere, princese Diane. V izjavi princa Williama, ki so jo v francoščini prebrali na sodišču, je objavo fotografije svoje soproge označil za še posebej šokantno prav v luči boja njegove pokojne mame s paparaci.