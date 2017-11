Willow s slavnim očkom, Willom Smithom. (Foto: AP)

17-letna Willow Smith je odraščala v soju žarometov in rdečih preprog. Hčerka igralcev Willa in Jade Pinkett Smith je bila na očeh javnosti vse od rojstva, tako zaradi slavnih staršev, kot tudi zaradi svoje filmsko glasbene kariere. A kakor prizna sama, takšno odraščanje ni bilo ravno mačji kašelj.

"Ko sem odraščala in razmišljala o tem, kaj je smisel mojega obstoja, medtem ko so ljudje mislili, da imajo pravico vedeti vse o meni, je bilo res grozljivo in mučno. Ne moreš zamenjati svojega obraza, ne moreš zamenjati svojih staršev ... nič ne moreš narediti ..." Je potožila novinarju ter dodala, da se je veliko zvezdniških otrok bojevalo z depresijo, ljudje pa so to vzeli kot šalo.

"Mislim, da je večina otrok, takšnih, kot sem jaz, odraščala z depresijo, ljudje pa so nas gledali skozi svoje telefone, se nam smejali, iz nas naredili internetno šalo ... Ko si rojen v takšen svet, sta samo dve možnosti. Ali se svetu popolnoma razgališ ali pa se popolnoma skriješ pred svetom, nekje vmes ne moreš živeti ..."

Preč časom je dejala, da sta njena starša največji navdih in ne zaradi denarja ali slave, temveč zaradi življenjskih lekcij, ki sta ji jih predala.