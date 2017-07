Woodova kritizira Affleckove komentarje gejevskega poljuba

Evan Rachel Wood je okrcala 20 let stari komentar gejevskega poljuba ... (Foto: AP)

Oskarjevec Ben Affleck je svojega soigralca Jasona Lewisa poljubil v filmu Chasing Amy (1997), režiserja Kevina Smitha. Ta se je na nedavnem LGBT filmskem festivalu spomnil igralčeve reakcije na ta prizor v omenjenem filmu. "Moški, ki poljublja drugega moškega je največji izziv, ki ga lahko dobi igralec," je Affleckove besede ponovil Smith, povedal pa tudi, da je Ben po odigranem prizoru dejal, da je "resen igralec".

"Poskusi, da te v prizoru posilijo. Prav tako, odrasti, Ben," je glede komentarja tvitnila odzvala biseksualna igralka Evan Rachel Wood, ki je nedavno javno priznala, da je tudi sama skusila temno plat Hollywooda, saj je bila dvakrat posiljena.

Nekateri so stopili v bran Benu in dejali, da je "komentar star 20 let in da je najbrž vmes že odrasel", Woodova pa je odgovorila, da je "prepričana, da je mislil, da je smešen, a da so tudi take šale škodljive". "Ali mislite, da so nam damam všeč poljubi z vsemi moškimi, ki jih poljubljamo? Četudi je samo bežen poljub, ni nujno, da uživamo v njem. Ahem," je še dodala igralka.