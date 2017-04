Z igralcem ni šale: Tom Hardy ujel tatu

Tom Hardy (Foto: AP)

Hollywoodski zvezdnik Tom Hardy, ki smo ga videli v filmih, kot sta Vzpon Viteza teme in Pobesneli Max ter v seriji Taboo je na londonskih ulicah ujel tatu, ki je ukradel motorno kolo in povzročil prometno nesrečo. Dva mlajša moška sta namreč ukradla motorno kolo in pri tem trčila v avtomobil, nato pa želela pobegniti. Dogajanje je opazil igralec in se takoj pognal za njima.



"Bilo je res noro. Tom se je najbrž sprehajal po tej cesti. Ko je videl, kaj se dogaja, pa je kot blisk stekel za njima," je medijem dejal očividec ter dodal, da je igralca celo vprašal, kaj se je zgodilo, igralec pa je mirno odgovoril, da je preko njegovega vrta lovil tatiča in ga nato na vogalu celo ujel. Dogodek je potrdila tudi policija: "Potrjujemo, da sta dve osebi ukradli motorno kolo, prevozili rdečo luč in trčili v vozilo. Moška sta nato zbežala, toda enega je Tomu Hardyju uspelo pridržati."