Z možem se srečuje samo še na sodišču

Nekdanji par, pevka Janet Jackson in njen (kmalu) nekdanji mož, katarski poslovnež Wissam Al Mana, sta se srečala na sodišu v Londonu, kjer se je pričel njun ločitveni postopek, potem ko je pevka maja letos javno oznanila, da se ločujeta. Paru se je 17. januarja rodil sin Eissa, sicer pa sta se zdaj za nekaj ur sestala s sodnico Anno Pauffley, Janet je bila menda na sestanku dobre bolje, Wissam pa je bil precej bolj čemeren.

Jacksonova se sicer vrača na koncertne odre, potem ko je lani preložila svetovno turnejo Unbreakable, ko je zanosila s tretjim možem, s katerim se je poročila leta 2012. Pred tem je bila poročena z Jamesom DeBargeom in Renejem Elizondom ml. Turnejo je zdaj preimenovala v State of the World (Stanje sveta), na odre pa se vrača 7. septembra.