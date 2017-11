Z nosečniškim trebuščkom blestela na slavnostni preprogi. Poglejte si jo brez ličil

Noseča Jessica Alba je blestela v čipkasti obleki. (Foto: AP)

Jessica (Foto: AP)

Med zvezdnicami, ki so se udeležile dogodka, ki ga je organizirala dobrodelna organizacija Baby2Baby, ki zbira sredstva za pomoč otrokom, je bila tudi Jessica Alba. Zvezdnica je za to priložnost izbrala črno elegantno čipkasto obleko znamke Brock Collection, ki je dodatno poudarila njen zaobljeni nosečniški trebušček. Svoj videz je dopolnila s čevlji modnega oblikovalca Giuseppeja Zanottija.

Slavna mamica je z oboževalci na Instagramu, kjer ima 11,7 milijona sledilcem, delila nekaj fotografij z dogodka in kolaž dveh fotografij. Najprej je pred objektiv stopila popolnoma brez ličil, nato pa je objavila še fotografijo, na kateri je imela brezhiben mejkap. 36-letna igralka je s fotografijama dokazala, da je tudi brez ličil prava lepotica.

36-letna igralka in njen mož Cash Warren se bosta po dveh deklicah - Honor Marie in Haven Garne - v tretje razveselila sina. Zaljubljenca sta se spoznala na snemanju filma Fantastični štirje in se poročila leta 2008, ko je igralka pričakovala prvega otroka.