Z očarljivo fotografijo razkrila, da pričakujeta otroka

Igralski par Nikki Reed in Ian Somerhalder sta s prikupno očarljivo objavo na Instagramu razkrila, da pričakujeta prvega otroka.

Oba sta delila isto fotografijo, na kateri igralec poljublja Nikkijin nosečniški trebušček, vsak pa je ob fotografijo pripisal še posebno posvetilo.

A post shared by Nikki Reed (@iamnikkireed) on May 4, 2017 at 3:03pm PDT

25-letna igralka je zapisala: "Poznam te, ampak samo zaradi tega, ker te čutim. Kako je mogoče nekoga že tako zgodaj tako močno ljubiti? Vse, kar vem, je, da je to najmočnejši občutek, ki sem ga kdaj čutila. Že nekaj časa si deliva to telo, in že zdaj sva toliko izkusila skupaj. Komaj čakava, da te spoznava. Z ljubeznijo, tvoja starša."

38-letni Ian pa je navdušeno zapisal: "Najinim prijateljem, družini in preostalemu svetu. V svojih 38 letih na Zemlji nisem doživel ničesar močnejšega in lepšega, kot je to. Ne morem si predstavljati ničesar bolj vznemirljivega kot je to naslednje poglavje in želela sva, da to slišite najprej od naju."

"To je najbolj poseben čas v najinih življenjih in kakor dolgo je bilo možno, sva to želela ohraniti le med nami tremi, da bi lahko uživala ta čas drug z drugim in najinim najmlajšim, ki tako hitro raste … ker to počno – tako hitro rastejo. Hvala za vašo prijazno energijo," je pripisal.

Nikki Reed in Ian Somerhalder 27. aprila 2015. (Foto: AP)

Igralca sta konec aprila praznovala drugo obletnico poroke, tudi to posebno priložnost pa sta zaznamovala z ganljivimi sporočili, ki sta jih na družbenih omrežjih posvetila drug drugemu. "Moj moški, moj dragi, moj partner v tem življenju, moja boljša polovica v vsakem pogledu. Pred dvema letoma sva z roko v roki stopila v naslednje poglavje, najino poglavje, skupaj. In vsak dan je samo bolje. Plutje po vodah življenja s tabo je največja in najbolj nagrajujoča dogodivščina, ki sem jo kdajkoli izkusila," je zapisala bodoča mamica.

Ian pa je zapisal: "Najbolj čudoviti osebi na svetu. Hvala ti za dve neverjetni leti zakona. Pred dvema letoma na točno to minuto, sva si rekla 'vzamem', in za to življenje ti ne bi mogel biti bolj hvaležen in biti srečnejši. Hvala, da si moja najboljša prijateljica, najbolj delavna, prijazna, potrpežljiva in najbolj nadarjena ženska, ki jo poznam. Tebi, moja ljubezen, rečem, da vem, da bova imela tako veliko obletnic, da jih ne bova mogla niti prešteti. Delno tudi zaradi tega, ker bom tako star … Ljubim te."

Oh, kako zelo prikupno!